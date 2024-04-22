Galatasaray maçı öncesi... Adana Demirspor'dan Luis Nani kararı!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:45

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:45

Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılan Luis Nani'nin geleceği şekilleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, Luis Nani'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

HİKMET KARAMAN İSTEMİYOR

Haberde teknik direktör Hikmet Karaman'ın Luis Nani'yi takımda istemediği belirtildi.

Portekizli yıldız için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor, cuma günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

34 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne ve Adana Demirspor forması giyen 37 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 603 maça çıktı ve 127 gol ile 146 asist yaptı.

112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen Luis Nani; 23 kez rakip fileleri havalandırdı.