Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray iddiası!

27.09.2025 11:54:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u tek golle geçti. Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Nihat Kahveci, Alanyaspor'un kaçırdığı net fırsatlara değindi. 

Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:

"Ne oluyor bilmiyorum. Melekler mi koruyor, rakip oyuncuların ayağı mı titriyor, inme mi iniyor, gözleri mi kararıyor, ne oluyor bilmiyorum."

'ÇOK ENTERESAN'

"Bu kadar pozisyon oldu, Galatasaray'ın kale sıfır. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana."

'BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDERSE...'

"Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, bir gün Süper Lig’de biri onları öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar."

