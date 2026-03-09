İki takımın da formasını giymişti... Ozan Kabak, Galatasaray - Liverpool eşleşmesini değerlendirdi!

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

Ağır sakatlığı nedeniyle EURO2024'te forma giyemeyen ve bu sezon sahalara geri dönüşüyle birlikte performansıyla dikkat çeken milli futbolcu, yaşadıklarının ardından geleceği konusunda artık plan yapmadığını söyledi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve kariyerinde Liverpool forması da giyen Ozan Kabak, iki takımın Devler Ligi'ndeki maçı için de konuştu.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları:

"Yaşadıklarımdan sonra plan yapmıyorum. Şu anda harika oynuyorum ve bence büyük şeyler hala önümde."

"MİLLİ MAÇ SIRASINDA AĞLADIM"

"Şanssızdım. Sakatlıklar zordu, çok zordu. Korkunçtu ve kabullenmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve benim için çok özel olan Almanya'da Euro 2024'te oynamak üzereydim, bu benim için büyük bir hayaldi. Gürcistan maçını hastane odasında izledim. Türkiye, benim diz ameliyatımın olduğu gün ilk grup maçını oynadı. Ameliyattan çıktığımda, hala ilaçların etkisi altındaydım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Ailem ve menajerlerimle birlikte bir odadaydım. Maçı televizyonda izlediğimde ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok zor bir dönemdi."

"ACI ÇEKMEDEN YÜRÜYEMİYORDUM"

"Kendime karşı çok dürüst olmak zorundaydım çünkü işler yolunda gitmediğinde, sorular sormaya başlıyorsunuz. Bir daha sahalara dönebilecek miyim diye merak ediyordum. Acı çekmeden yürüyemiyordum bile, bu yüzden bir süre için en üst düzeyde profesyonel olarak tekrar oynayabileceğim hiç gerçekçi gelmiyordu."

"BU KİTAP BANA İLHAM VERDİ "

“Rehabilitasyon sürecimde 20 ila 30 kitap okudum. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitap oldu. Bu kitap bana ilham verdi ve başka bakış açılarını anlamamı sağladı. Kitap bana sahip olduklarımı takdir etmeyi ve bunlardan keyif almamı öğretti."

"ARTIK OLGUN BİRİYİM"

"Sakatlıktan dönmek kolay olmadı, ama başardığınızda ve sahalara geri döndüğünüzde, bu duygu paha biçilemez. Aslında bunu yaşadığım için mutluyum; sakatlık yüzünden değil, bu süreç bana minnettar olduğum pek çok şey kazandırdığı için. Artık olgun bir adam ve futbolcu, daha güçlü bir insanım."

"LIVERPOOL'DA İYİ BİR BAĞ KURDUK"

“Liverpool'da kısa bir süre kalmış olsam da, iyi bir bağ kurduk. Sokaklarda ve antrenman sahasının dışında yürürken, onların desteğini hissettim. Bence onlar gerçekten çok özel insanlar. Ama garip bir dönemdi. 20 yaşında, çok genç bir yaşta başka bir ülkeye transfer olmuştum ve üzerimde büyük bir baskı vardı. Liverpool da pek iyi gitmiyordu.”

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR ANDI"

"Klopp, bana Liverpool'un bonservisimi almayacağını söyledi. Gerçekten üzücü bir andı. Mümkün olan en kısa sürede oynadım. İmzayı attıktan üç gün sonra kadroda yer aldım (Manchester City ile oynanan Premier Lig maçında) ve altı gün sonra da (Leicester ile oynanan maçta) oynadım. Başka bir ülkeden gelen genç bir stoper için bu kolay bir şey değil ve her büyük kulübün yapmayı seçeceği bir şey de değil. Liverpool'da daha uzun süre kalabilseydim, tüm potansiyelimi gösterebilirdim, ama bu büyük kulüpte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

"BİR TAKIM OLARAK ÇOK DAHA FAZLASINI SUNUYOR"

“Galatasaray beni bugün olduğum kişi yaptı ve Liverpool beni dünyaca ünlü bir oyuncu yaptı. İlginç bir maç olacak ve Galatasaray, ev sahibi avantajı ve taraftarlarıyla olan güçlü bağı dışında, bir takım olarak çok daha fazlasını sunuyor.”

"HİÇ BU KADAR SIKI ÇALIŞMAMIŞTIM"

“Geçen sezon Hoffenheim için korkunçtu, ancak sakatlığımdan döndüğümden beri enerjiyi hissedebiliyorum. Biz kazanan bir takımız ve her gün sıkı antrenman yapıp hücum futboluna tutkuyla bağlı olduğumuz için iyi performans göstermemiz tesadüf değil. Kariyerim boyunca hiç bu kadar sıkı ve yoğun antrenman yapmamıştım ve bunu iyi bir atmosferle birleştirdiğinizde, bu çok yardımcı oluyor.”

"HER MAÇTA 4-5 KEZ KAFA VURMAM LAZIM"

"Her maçta dört veya beş kafa vuruşu yapmaya çalışıyorum. Duran toplarda güçlü olmak için yeterince iyi olduğumu biliyorum, ancak yetenek yeterli değil. Zihniyet ve mentaliteye ihtiyacınız var, bu yüzden 10 kez topa kafa vuramazsam, 11. seferde de aynı tutkuyla koşmaya devam ederim."