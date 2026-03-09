Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi konuştu: 'En büyük dezavantajımız...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi basın toplantısında Davinson Sanchez ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Aradan bayağı bir ay geçti, değişiklik performanslar var hem Liverpool'da hem bizde. Bizde yeni transferler var, Liverpool'da yok. Sakatlıklar var. Aşağı yukarı aynı oyun ve sistem, aynı oyuncular. Form değişiklikleri olan oyuncuları var. Ekitike gibi, sezon başına göre daha oturdu ve etkili. Sağ bekte değişkenlik var, en çok değişen mevkileri sağ bek. Bildiğimiz bir takım. En güncel olarak rakibimizin ligde, şampiyonluktan uzak, ana hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim hedefimiz 3 kulvarda başarılı olmak. Son lig maçı bize pozitif etki yaptı. Derbiden 3 gün sonra maça çıkacağız. Uzun süre 10 kişi oynadık. Seyahat olmadığı için toparlanma sürecimiz var. İç sahada etkiliyiz. Asıl iş bize ve futbolculara düşüyor."

"İLK MAÇTA HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Bir Türk takımı olarak son 16'da olmak güzel, daha yukarılara gitmek istiyoruz. Ülke puanı için önemli ve değerli bir maç. İlk maçta hedefimiz kazanmak. Umarım başarabiliriz."

"RAKİBİMİZİ İYİ TANIYORUZ"

"Galatasaray'ın, bizim özellikle oynattığımız bir oyun var, felsefemiz var. Her maçta her rakibe uygulamaya çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeylerden biri bu. Bu oyun iç sahada dominant oyunla taraftarı da ayağa kaldırıyor. Etki için rakibi zorlamanız gerekiyor. Nerede karşılayacaksınız, nereleri kapatacaksınız bunlar önemli. Rakibimiz kaliteli ve geçiş hücumlarında çok kaliteliler. En büyük özellikleri geçişler. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Ne eksileri olduğunu ilk maçtan biliyoruz. İnşallah maç şansı da yanımızda olur. Bireysel özelliklerden çok takım olarak ne yaptığınız önemli. Erken gol önemli. Oyuncularımız istekli, bu aya geldik, mart ayında Avrupa'ya devam etmek önemli bir şey. Biz buraya geldik, olsak da olur olmasak da olurdan çok, biz bu işi başarabilirize inanan bir takımız. İnşallah sahada göstereceğiz. 2 maçlık bir süreç."

"EN BÜYÜK DEZAVANTAJIMIZ, 7 OYUNCU KART SINIRINDA"

"En büyük dezavantajımız, 7 oyuncu kart sınırında. Savunma hattı ve kalecimiz sınırda. Bizim için dezavantaj. İnşallah burada kart görmeyiz. 10 maç oynadık burada, belli bir yerden sonra bu kartlar silinmeli. Yarı finalden sonra bu kartlar silinecek, yarı finale çıktığımızda, inşallah çıkarız. Bu kartlarla oynamak da zor. İkinci maç için bunu da düşünmemiz gerekecek."

"TEK HEDEFİMİZ İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ KAZANIP AVANTAJ ELDE ETMEK"

"Birinci hedefimiz üstünlük sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olsa da iyi bir takım. Ligde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey. Hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyip lig ve kupayı kazanmak. Bu 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Futbolcularımızla beraber ne kadar emek sarf ettiğimizi ve burada ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hiçbir bahanemiz yok. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli bir tecrübemiz var. Tek hedefimiz ikinci maç öncesi kazanıp avantaj elde etmek."

"BU ZOR AMA EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMELİYİZ"

"8 maça çıktıktan sonra, 2'de play-off ile birlikte 10 maç oldu. 10 maç sonrası bu sarı kartlarla ilgili bir düşürme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde kartlar silinecek. Bu birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça, UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi bence şart. Böyle düşünüyorum. 7 tane oyuncumuz tabii ki sınırda. En zoru bizim için aynı mevkide, savunmada en çok oynayan 4 oyuncumuz, kalecimiz, 2 hücumcumuz sınırda. Bu zor ama en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu maçı en iyi şekilde oynarken, basit kart görmemek için çok dikkatli olmalıyız. İki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz ama aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı yarattı daha önce. İnşallah bu olmaz."

"3 TAKIM DAHA ELERSENİZ FİNALDESİNİZ"

"Burada oynadılar, bizi daha iyi tanıyorlar. Onlar için önemli bir tecrübeydi. Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. Bize karşı daha dikkatli olacaklar ama her şeyin dışında bu son 16 maçı. 3 takım daha elerseniz finaldesiniz. Liverpool'un ligdeki durumuna bakınca Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli. Grup maçlarından daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkacaklardır."

"CEZA ADİL DEĞİL, İTİRAZ YAPTIK"

İngiliz gazeteci: "UEFA, Galatasaray taraftarı Anfield'da olmayacak dedi. Reaksiyonunuz nasıl? Bu adil bir durum değil gibi görünüyor."

"Ceza adil değil, itiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bugün sonuçlanacakmış. Bir yerden bakmak doğru değil. Sadece taraftar açısından bakmak doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli. Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum."

DAVINSON SANCHEZ

Basın toplantısında konuşan Davinson Sanchez ise şunları söyledi:

"Özel bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi kulüpleri burada. Bizler dünyanın en iyilerinden biriyiz. Kariyerimde bu tarz çok maça çıktı. Liverpool, kulüp olarak maçları özel kılıyor. İlk maç daha kapalı olacak. Kim daha çok risk alacak..."

"TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapmak istiyorum. Tüm deneyimimizi ortaya koymamız lazım. Bu maçlara çok çıktım ama bunlardan gelen deneyimimi sahaya yansıtmam, oyuna odaklanmam gerekiyor. Bunların sonucunda takıma maksimum yardımı yapacağım."

"GALATASARAY VE TÜRKİYE İÇİN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Buraya kendimizi göstermeye geldik. Bizi zorlayan, test eden takımlara karşı da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istiyoruz. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamış olmamız bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi. Kulüpler arasında dünyanın en büyük turnuvasındayız. Maça tamamen odaklandık. Sadece avantaj yaratmak değil, kendimizi de geliştirmek istiyoruz. Anfield'da da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak yapmak istediğimiz şey bu, ileriye adım atabilmek."

"BU İŞ SADECE BENİMLE İLGİLİ DEĞİL"

"Bazen yönetmesi kolay değil ama deneyimli, yanınızdaki kariyerle birlikte getirdiğiniz bir şey bu, yapmayı öğreniyorsunuz. Sadece sahada olmak değil, kulübünüze yardımcı olmak her opsiyonda önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Hocam ve takım arkadaşlarıma da çok müteşekkirim. Kariyerim boyunca doğru alışkanlıklar edinmeye çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde bu rakamlar, kariyerim için çok iyi. Bundan daha ötesine bakıyorum. Sadece orada olup da dakika toplamak, takıma yardımcı olmadan sahada olmak bir şey ifade etmiyor. En önemlisi takımın o özgüvene sahip olması."