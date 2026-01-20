Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi resmen belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 21:58:00
TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK, 29 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FK'ye katkılardan dolayı teşekkür edildi.

16 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çağlayan, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı.

İlgili Konular: #transfer #Oğulcan Çağlayan #Vanspor FK

