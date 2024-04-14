Galatasaray maçı öncesi Pendikspor'a kötü haber!

Pendikspor'da Başakşehir maçında kırmızı kart gören Welinton, Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:28
Galatasaray maçı öncesi Pendikspor'a kötü haber!
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Pendikspor forması giyen Welinton, gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

Brezilyalı stoper, Başakşehir ile oynanan maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Cezalı duruma düşen Welinton, Pendikspor'un gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


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