Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsunspor 0-0 Pendikspor

Süper Lig'de Samsunspor ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:43
Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsunspor 0-0 Pendikspor
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Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 37, Pendikspor 30 puana yükseldi.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Pendikspor, evinde Başakşehir'i konuk edecek.


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