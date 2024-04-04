Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsunspor 0-0 Pendikspor

Yayınlanma: 04.04.2024 - 22:43

Güncelleme: 04.04.2024 - 22:43

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 37, Pendikspor 30 puana yükseldi.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Pendikspor, evinde Başakşehir'i konuk edecek.