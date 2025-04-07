Galatasaray maçı öncesi... Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!
Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.
"ANADOLU'NUN SON KALESİ..."
Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi" ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.
Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.
Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında kullandığı o fotoğraf:
Etiketler: #Yüksel Yıldırım #samsunspor #galatasaray
Spor Haberleri
- Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe ile İtalyanlar arasında sürpriz anlaşma!
- Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!
- Markus Gisdol'den Beşiktaş itirafı
- Victor Osimhen kariyer rekoruna gidiyor!
- Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!
- Sabri Sarıoğlu'ndan iddialara cevap!
- 5 Grammy Ödüllü The Swingles İstanbul'da konser verecek
- Premier Lig ekibinden Berke Özer bombası!
- Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya Osayi sorusu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- 12 milyar Avro’ya KKTC’yi sattılar
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!