Galatasaray maçı öncesi... Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Galatasaray maçı öncesi... Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:46

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'NUN SON KALESİ..."

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi" ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında kullandığı o fotoğraf:


Etiketler: #Yüksel Yıldırım #samsunspor #galatasaray

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