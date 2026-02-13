Galatasaray maçı sonrası... Eyüpspor'dan flaş hakem tepkisi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 23:00:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 5-1 kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, hakem Çağdaş Altay'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray'a 5-1 kaybetti.

Maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, hakem Çağdaş Altay'a tepki gösterdi.

Maçı değerlendiren Gerin, “Düzeltmem gereken sanırım bir iş var, her maça ilk 10 dakikada geride başlıyoruz. Demek çocukları konsantre edemiyorum. Ona çalışmam lazım. Erken geriye düşmek, hele böyle yerlerde geriye düşmek çok zor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyorsunuz… Şikayet etmeyeceğim, elimde stoper yok ama yine kırmızı kart gördük Yapacak bir şey yok” dedi.

'GALATASARAY'IN HAKEME İHTİYACI YOK'

Hakem Çağdaş Altay'a tepki gösteren Atila Gerin, "Hakem arkadaşları da tebrik ederim, oyunu güzelleştirdiler. Aynı kararları iki takım için verirler inşallah. Türk futbolunda bunu da görürüz. Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok. Bizim takımın aylık maaş ödemesi 50 bin Euro. Galatasaray gibi bir takımın, aylık maaş bütçesi 50 bin Euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse, başım gözüm üstüne. Bana da bir şey olmasın, başkasına da bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

