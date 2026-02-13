Antalyaspor, Samsunspor karşısında 3 puanı üç golle aldı!

Süper Lig'in 22. hafta maçında Antalyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Antalyaspor müsabakayı 3-1 kazandı ve ligde 2 hafta aradan sonra galip geldi.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 22. dakikalarda Samuel Ballet, 72. dakikada ise Nikola Storm attı. Samsunspor'un tek sayısını ise Olivier Ntcham penaltıdan kaydetti.

SAMSUNSPOR'UN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Kötü performansını sürdüren Samsunspor, ligde çıktığı son 10 maçta 1 galibiyet alabildi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 23'e çıkardı, Samsunspor ise 30 puanda kaldı. Antalyaspor ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.