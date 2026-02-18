Spor yazarları Galatasaray - Juventus maçını yorumladı: 'Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biri'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

'JUVENTUS’A TARİHİ BİR FARK ATIYOR'

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yolunda gireceği sınav oldukça zorlu. Ama sınavın süresi başlar başlamaz, iki konu netleşiyor: 1- Sorular çalıştığı yerden geliyor. 2 - Sınav düşündüğü kadar zor olmayacak. Tabii ki her konuya yüzde yüz hâkim değil. Savunmanın matematiğinde yavaş kalıyor. Dahası bütün oyuncular aynı performansı göstermiyor. Ama fizikte, kurguda ve en önemlisi mücadelede rakibini sersemleten bir mücadeleye sahip. Bu sayede; 15’te günün en başarılısı Sara’nın attığı mükemmel gol, önce 16’da, sonra da 32’de Koopmeiners’le karşılık bulunca oyundan düşmüyor. Vazgeçmiyor… Oyuna hâkimiyetini iyice koyduğu ikinci yarıda, 49’da bu maçın ikinci yıldızı Lang’la beraberlik golünü, 60’da Sanchez’le skor avantajını yakalıyor. Taraftar olabilecek senaryoların en iyisi bu diye düşünürken, Juventus 10 kişi kalıyor (Cabal-67)… Galatasaray 75’te Lang’la, 86’da Boey’le Juventus’a tarihi bir fark atıyor." (Cumhuriyet)

'GALATASARAY DİPDİRİ KALDI VE EZEREK KAZANDI'

Uğur Meleke: "Dünkü maçın ilk yarısında Galatasaray taktiksel olarak ufak zafiyetler yaşadı. Juventus’un üçlü orta sahası (Locatelli-Koopmeiners-Thuram) özellikle tamamlanamayan atakların dönüşünde etkililerdi. Skoru da böyle buldular. Ancak maçın ikinci yarısında Galatasaray net bir fiziksel fark koydu ortaya. 9 gündür dinlenen Torreira, Sara, Sallai ve Jakobs, yine o süreçte sadece 25 dakika oynayan Barış, 45 oynayan Davinson çakı gibilerdi ikinci devrede... “Old lady (yaşlı kadın)” yoruldu, Galatasaray dipdiri kaldı ve ezerek kazandı maçı. Atalanta, Lazio ve İnter önündeki son 3 resmi maçta dayak yemişti adeta Juventus... Okan Buruk’sa Eyüp önünde doğru bir rotasyon yaparak, birçok asını dinlendirip, bazılarını da çok az kullanarak hazırlandı Juventus maçına. Doğru rotasyonun zaferi bu." (Hürriyet)

'TARİHİ BİR GECEYE DAHA İMZASINI ATTI'

Levent Tüzemen: "G.Saray, tarihi bir geceye daha imzasını attı. İtalyan devi Juventus'u unutulmayacak bir farkla Torino'ya uğurladı. Bu sezon Juventus'un bırakın Avrupa kupalarını İtalya Serie A'da bile 5 gol yediği bir maç yoktu. G.Saraylı oyuncular, erken gol sonrası art arda yedikleri iki golle soyunma odasına üzgün girdiler. Bizler değişiklikler beklerken Okan Buruk, aynı 11'i sahaya sürdü ve onlara büyük ihtimalle, "Siz bu kalitedeki insanlar değilsiniz. Maçı geri döndürecek gücünüz ve kaliteniz var" dedi. İkinci 45'te Aslan adeta kükredi, tüm oyuncular Juventus'un hocası Spalletti'nin dile getirdiği çita çabukluğunda ve kobra gücünde Juventus'a saldırdı. Ben G.Saraylı oyuncuların lig ve Avrupa dahil hiçbir maçta böyle dev bir dönüşe imza attığına tanık olmadım. Baştan oynayanlar, sonradan oyuna girenler Juventus'a sahayı dar ettiler, top göstermediler. G.Saray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. 2. yarı o taraftar müthiş destekle bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu 2. yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler. Okan hocayı da kutluyorum, hem oyuncularına sahip çıktı hem de oyuncu değişikliklerini zamanlama olarak çok doğru yaptı ve Avrupalı bir hoca olduğunu da belgeledi." (Sabah)

'TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİ'

Bülent Timurlenk: "Okan Buruk bu maça gelirken doğru rotasyon, doğru dakika yönetimiyle ön alan presinin hakkını verecek bir takım hazırlarken, Luciano Spalletti'nin santrforsuz, Inter derbisinde yıpranmış ve deplasmana gelmiş takımı kalitesini dengeleyeceği koşu ve güçte olabilecek miydi? Bodo maçı gibi müthiş presle gelen golün coşkusunu yaşarken yenilen gol, bu seviyelerin hatası değil elbette. Lemina'nın yokluğunda Sara'nın iyi oyununa ihtiyacı vardı Galatasaray'ın bir de Yunus'un basit top kayıpları yapmaması ve ataklarda doğru pası atması.. Brezilyalı attığı gol, frikik ve oynadığı muhteşem futbolla maçın yıldızlarından olurken Yunus bir kez daha zorda bıraktı takımını. Okan Buruk devrede onu oyundan almalıydı. Bremer'in oyundan çıkışı Juventus adına kader anıdır. 1-2 önde geldikleri ikinci yarıda Cambiaso'yu kartı var diye kenara alan Spalletti'ye Barış'ın cevabı, Cabal'ı iki sarıyla oyundan attırmak oldu. Lang'ın iki golde fırsatçılığı, Osimhen gol atmasa da iki golde yaptığı presle tabelanın 5'e gelmesini sağlayan adamdı. Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biridir bu. İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanmış, bu sezon grup aşamasında sadece Real Madrid'e tek golle mağlup olmuş, 5 gol yemek nedir bilmeyen Juventus son düdükle derin bir nefes aldı. Çünkü maç 6'ya gidiyordu. Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde İngilizlere karşı aldığı görkemli galibiyetlerin ardından bir zamanlar forma giydiği ülkenin en büyüğünü 5 golle devirmek göğsüne takılmış önemli bir nişandır. Torino'da haftaya aynı hırsla ve ilk maç 0-0'mış gibi oynayacaklar elbette…" (Sabah)