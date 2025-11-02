Galatasaray maçı sonrası... Rıdvan Dilmen'den genç futbolcu için flaş iddia!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı Sports Digitale'da değerlendirdi. Dilmen, Christ Inao Oulai'ye de değindi.

Oulai'nin derbinin yıldızlarından biri olduğunu aktaran Rıdvan Dilmen, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum."

'ÖNEMLİ BİR YERE TRANSFER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Oulai'nin devamlılığı ve oyun görüşüne vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "19 yaşındaki bir futbolcu için orta saha özelliklerine baktığımız zaman sürati olsa, gol vuruşu olsa hücuma dönecektir zamanla ama maksimum forvet arkasına gider. Bu yaşta hem devamlılığı iyi, hem oyun görüşü iyi. Oulai'nin birkaç yıl sonra önemli bir yere transfer olacağını düşünüyorum ben açıkçası" diyerek sözlerini tamamladı.