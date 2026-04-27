Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Elbette değerlendiririz'

27.04.2026 15:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle ilgili TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu.

Fenerbahçe için adı bir kez daha gündeme gelen 64 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?"

İsmail Kartal: "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal."

"Size Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?"

İsmail Kartal: "Hayır, gelmedi."

"Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?"

İsmail Kartal: "Elbette değerlendiririz."

3 DÖNEM GÖREV YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de daha önce 3 dönem teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Son dakikada bulduğu gollerle galibiyete uzandı: Galatasaray'dan Fenerbahçe karşısında inanılmaz geri dönüş Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, son anlarına 2-1 geride girdiği Fenerbahçe ArsaVev derbisinde 89 ve 90. dakikalarda bulduğu sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray derbisi sonrası... Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hamle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray derbisi sonrası vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi attı. Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlarca tepki topladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında: 'Bu yüzden 75 milyon Euro ödedi' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi, dünya basınında geniş yer buldu.