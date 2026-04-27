İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sorusuna cevap: 'Elbette değerlendiririz'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle ilgili TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu.

Fenerbahçe için adı bir kez daha gündeme gelen 64 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?"

İsmail Kartal: "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal."

"Size Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?"

İsmail Kartal: "Hayır, gelmedi."

"Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?"

İsmail Kartal: "Elbette değerlendiririz."

3 DÖNEM GÖREV YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de daha önce 3 dönem teknik direktörlük görevini yürütmüştü.