Galatasaray maçında yok: Bayern Münih'e sakatlık şoku!

Bayern Münih'te sakatlanan Leon Goretzka'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:33
Galatasaray maçında yok: Bayern Münih'e sakatlık şoku!
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Bayern Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber aldı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK 

Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayamayacak. 

5 EKSİK 

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mazraoui, Filistin paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. 

Goretzka da ameliyat olduğu için forma giyemeyecek. Diğer taraftan Manuel Neuer'in durumu ise şüpheli durumda bulunuyor. 


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