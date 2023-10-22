Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında kendi sahasında ağırlayacağı Bayern Münih karşılaşmasında İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:43
Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu!
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Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu.

İstanbul'da oynanacak karşılaşmada, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

OKAN BURUK İÇİN UĞURLU HAKEM

Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.

Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar şu şekilde:

Başakşehir 2-1 Manchester United

Moldova 0-4 Türkiye

Türkiye 4-0 Bulgaristan

Türkiye U21 0-1 Hollanda U21


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