Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında kendi sahasında ağırlayacağı Bayern Münih karşılaşmasında İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak.
Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu.
İstanbul'da oynanacak karşılaşmada, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.
OKAN BURUK İÇİN UĞURLU HAKEM
Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.
Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.
Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar şu şekilde:
Başakşehir 2-1 Manchester United
Moldova 0-4 Türkiye
Türkiye 4-0 Bulgaristan
Türkiye U21 0-1 Hollanda U21
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