Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Atlanması kabul edilebilir değil'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:46

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:46

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 61. dakikada Yunus Akgün attı. Göztepe'de Romulo 27. dakikada ağları havalandırdı.

Trio ekibi Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, beIN SPORTS'ta Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Göztepe'nin beklediği penaltı ve diğer tartışmalı pozisyonları yorumladı.

3' MIROSHI'NIN TORREIRA'NIN YÜZÜNE EL DARBESİNDE FAUL KARARI DOĞRU MU? KART OLMALI MIYDI?

Bahattin Duran: Sizlerle aynı fikirdeyim.

Deniz Çoban: Faul doğru ama bir de sarı kart olması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Rakibin yüzüne faulden faul ve sarı kart çıkmalıydı.

8' GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR VE SARI KART DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

Bülent Yıldırım: İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

BARIŞ ALPER'İN TAÇ KARARINA İTİRAZI

Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.

Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.

54' GALATASARAY'IN KULLANDIĞI KORNERDE TOP GÜNTER'İN ELİNE GELDİ Mİ?

Bülent Yıldırım: Top net şekilde göğse çarpıyor.

Deniz Çoban: Top, göğüs reklamındaki 'y' harfine çarpıyor. Elin doğal aksiyonunda, sürtse bile penaltı diyemeyiz.

Bahattin Duran: Top eline gelse zaten parmaklar oynar, el oynar. Devam kararı doğru.

70' BARIŞ ALPER'İN HAKEMİ ALKIŞLAYARAK PROTESTO ETMESİ

Deniz Çoban: Hakemin gözünün içine içine baka baka bu hareketi yaptı. İlk oldu orada kaçırdın. Buna nasıl sarı kart göstermezsin. Birinci sarı kart olur, ikinci sarı kart olur.

Bülent Yıldırım: Net şekilde hakeme dönük alkışlı protesto, başka bir hedef de söz konusu değil 'Bravo sana' diyor, net tartışmasız sarı kart. Bunun atlanması kabul edilebilir değil.

Bahattin Duran: Gerçekten bu sarı kartın atlanması kabul edilebilir değil. Bu her yerde sarı kart.

76' JAKOBS'UN HUGO'YA MÜDAHALESİ PENALTI MI?

Bülent Yıldırım: Çok riskli hamleyle ama doğru zamanda kramponun tabanıyla topla oynadı Jakobs. Jakobs'un Hugo ile hiçbir teması yok, topu blokladı. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararında şüphe bile yok.

Bahattin Duran: Topla oynadıktan sonra kontrolsüz hareket yapsa bile söyleriz ama riskli olsa bile doğru zamanlamayla topu kesti. Devam kararı doğru.

85' GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş. Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.