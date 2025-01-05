Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı: 'Sorumluluk alanlarla 3 puan geldi'

"SORUMLULUK ALANLARLA 3 PUAN GELDİ"

Levent Tüzemen: Galatasaraylı futbolcular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe, takım savunmasını başarıyla yaptı. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.

İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni, tribünlerin müthiş desteğidir. Galatasaraylı oyuncular, pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Özellikle Sara çalışkanlığı, rakipten top çalışı, oyuna akıl katması alkışlanacak güzellikteydi. (Sabah)