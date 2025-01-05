Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı: 'Sorumluluk alanlarla 3 puan geldi'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"ORTAK YOK"
Ebru Kılıçoğlu: Mottosu “konsantrasyon” ama henüz tatil ruhunu tam atamamış Galatasaray. Buna bir de Göztepe’nin, Galatasaray’ın alameti farikası olan pas oyununu bozma planı ekleniyor. Bir tarafın illa “Ben böyle oynayacağım” diğer tarafın “Ben de senin oyunu bozacağım” diye ısrar ettiği bu tablo tempolu, baskılı, zevkli ama gol pozisyonu açısından üretken olmayan bir karşılaşma koyuyor ortaya. O kadar ki, bulunan 4 pozisyon var. Onların 3’ü gol oluyor (Osimhen-10-penaltıdan, Romulo 27 ve Yunus 61) biri de gol olup ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Galatasaray puanlarına da koltuğuna da kimseyi ortak etmeden yoluna devam ediyor. (Cumhuriyet)
"İZMİR'İN STOKE CİTY'Sİ"
Uğur Meleke: İngiliz futbolunun sıkı takipçileri hatırlarlar: Stoke City teknik direktörü Tony Pulis, 2000’ler ve 2010’larda Premier Lig devlerini çok zor durumlara düşürmüş bir anti kahramandı adeta. Pulis’in pragmatik oyun felsefesine karşı Alex Fergusonlar, Arsene Wengerler yıllarca çareler aramış ancak Britannia Stadı’nda puanlar bırakmaya da devam etmişlerdi.
Göztepe’nin bu sezon özellikle büyük takımlara karşı ortaya koyduğu pragmatik oyun da ister istemez bana Pulis’in Stoke City’sini anımsatıyor.
İzmir ekibi merkezi çok iyi kapattı, sarı kırmızılı ev sahibini çizgiye ve ortalara zorladı. Galatasaray ilk devrede kısır bir futbol oynadı ve 15’te 0 orta istatistiğiyle girdi içeriye.
Galatasaraylılar ikinci yarıda topu biraz daha yere indirdiler, merkezi zorladılar ve öne geçiren golü de zaten Sara-Mertens-Yunus iş birliğiyle bu şekilde buldular. (Hürriyet)
"SORUMLULUK ALANLARLA 3 PUAN GELDİ"
Levent Tüzemen: Galatasaraylı futbolcular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe, takım savunmasını başarıyla yaptı. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.
İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni, tribünlerin müthiş desteğidir. Galatasaraylı oyuncular, pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Özellikle Sara çalışkanlığı, rakipten top çalışı, oyuna akıl katması alkışlanacak güzellikteydi. (Sabah)
"ALTIN DEĞERİNDE"
Serkan Akcan: Gabriel Sara Göztepe önünde ilk yarıda Galatasaray’ın en iyisiydi. Hücumda kaybedilen toplarda en çabuk geri koşan, toplara ilk müdahaleyi yapandı. Sadece hücumcu bir orta saha değil, aynı zamanda takımın en iyi savunmacılarından biri. Oyun aklı o kadar yüksek ki, rakibin pas açılarını kapatarak kazandığı toplarla atak başlatıyor. Yunus’un golünden önce Mertens’e ayak dışıyla attığı pas müthiş bir yetenek gösterisiydi.
Göztepe ligin topla en az oynayan takımı. Stoilov’un öğrencileri topa az dokunup ligin direkt olarak en hızlı hücum eden takımı olmayı başarıyor. Galatasaray’a karşı taçları Djalma’nın uzun atışlarıyla tehlikeli birer hücum organizasyonuna dönüştürmeyi başardılar. Galatasaray’ın 1-0’dan sonra baskıyı artırdığı dönemlerde blok halinde o kadar doğru durup o kadar kolay top kazandılar ki, Muslera ve Galatasaray savunmasını hep hazırlıksız yakaladılar. (Fanatik))
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