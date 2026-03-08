Galatasaray maçının ardından paylaşım yapmıştı... İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a yanıt!

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Ebrar Karakurt, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı bir paylaşıma "Ruhunlamiyavla" hashtagi eklemiş ve "Simitçi, kahveci, gazozcu" notunu düşmüştü.

Ebrar Karakurt daha sonra X'te Galatasaraylı bir taraftara verdiği cevapla gündem olmuştu.

İLKİN AYDIN'DAN EBRAR KARAKURT'A GÖNDERME

Ebrar Karakurt'un bu hamlelerine Galatasaray Daikin Kaptanı İlkin Aydın'dan göndermeli bir cevap geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan İlkin Aydın, Ebrar Karakurt'un "Ruhunla miyavla" göndermesine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara..

eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.

hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz."