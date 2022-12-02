Galatasaray Mauro Icardi'nin son durumunu açıkladı
Süper Lig ekibi Galatasaray, antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.
Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Mauro Icardi'nin 1-3 hafta arasında iyileşmesi ve lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.
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