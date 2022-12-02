Galatasaray Mauro Icardi'nin son durumunu açıkladı

Süper Lig ekibi Galatasaray, antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 14:47
Galatasaray Mauro Icardi'nin son durumunu açıkladı
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Galatasaray, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Mauro Icardi'nin 1-3 hafta arasında iyileşmesi ve lige kadar formasına kavuşması bekleniyor.


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