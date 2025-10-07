Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

7.10.2025 10:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında kendi evinde Igokea m:tel ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini ağırlayacak.

GALATASARAY - IGOKEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - IGOKEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, normal sezonda ayrıca Almanya'nın FIT/One Würzburg Baskets ve İtalya'nın Pallacanestro Trieste takımlarıyla karşılaşacak.

32 takımın mücadele ettiği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

İlgili Konular: #galatasaray #basketbol #FIBA Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi için açıklama: 'Kural hatası yok, o bir hakem hatası'
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi için açıklama: 'Kural hatası yok, o bir hakem hatası' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, derbi maçta kural hatası olduğu iddialarına da yanıt verdi.
Leroy Sane, Almanya'da taraftarlarla tartıştı: 'Bana ve Galatasaray'a küfrettiler'
Leroy Sane, Almanya'da taraftarlarla tartıştı: 'Bana ve Galatasaray'a küfrettiler' Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Bayern Münih'in Oktoberfest etkinliğinde taraftarlarla tartışma yaşadı.
Galatasaray'ın rakibi Monaco'da ayrılık kararı!
Galatasaray'ın rakibi Monaco'da ayrılık kararı! Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco'nun, Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter ile ayrılık kararı aldığı kaydedildi.