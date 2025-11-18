Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırlayacak.
GALATASARAY - TRİESTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - TRİESTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 4'te 4 yaptığı E Grubu'nda en üst sırada bulunuyor.
Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Pallacanestro Trieste ise üçüncü sırada yer alıyor.