18.11.2025 09:50:00
Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi evinde Pallacanestro Trieste ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırlayacak.

GALATASARAY - TRİESTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - TRİESTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 4'te 4 yaptığı E Grubu'nda en üst sırada bulunuyor.

Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Pallacanestro Trieste ise üçüncü sırada yer alıyor.

