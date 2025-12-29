Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan 'ayın golü' tepkisi! 'Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar...'

Galatasaray'dan 'ayın golü' tepkisi! 'Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar...'

29.12.2025 15:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan 'ayın golü' tepkisi! 'Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar...'

Galatasaray, Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin seçilmesine tepki göstererek Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı röveşata golünü paylaştı.

Galatasaray, Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golünün Ernest Muçi'nin golü olarak seçilmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı röveşata golünü paylaştı.

Paylaşımda Osimhen'in ceza sahası içinde yaptığı akrobatik vuruşun görüntülerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü" ifadeleri yer aldı.

 

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Ernest Muci

İlgili Haberler

Hasan Şaş'tan Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Galatasaray'da olmasını isterdim'
Hasan Şaş'tan Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Galatasaray'da olmasını isterdim' Sezonun ilk yarısını değerlendiren Hasan Şaş, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şaş, sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı transferinden övgüyle bahsetti.
Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlığı
Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışma yapılıyor.
Galatasaray '6 milyon isteriz' demişti... Ezeli rakipten Ahmed Kutucu hamlesi!
Galatasaray '6 milyon isteriz' demişti... Ezeli rakipten Ahmed Kutucu hamlesi! Galatasaray'da devre arasında ayrılığı gündemde olan Ahmed Kutucu için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.