Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması: 'Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtıdır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasarayımız hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyor. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtlarından bir tanesidir.

“UEFA'DAN GELECEK GELİRLE LİMİTİMİZ 11-12 MİLYAR TL CİVARINA ÇIKACAK”

TFF'nin harcama limiti dediği şey nedir basitçe anlatmak istiyorum. Tüm kontratlar, harcamalar, sponsorluklar TFF'de mevcut. TFF, bu yapılan çalışmaları, örneğin kulübün gelir kaydedebileceği konuları alt alta yazıp topluyor. Futbol için harcayacağı maaşlar, vergiler, teknik heyet, bütün giderleri alt alta yazıp topluyor ve diyor ki, tüm harcamalar için ancak gelirlerinizin yüzde 65'ini kullanabilirsiniz. Açıklanan bu rakam, futbola ait gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus eksik, UEFA'dan bu sene kazandığımız yaklaşık 30 milyon Euro'ya yakın girdimiz olacak. Ne zaman, eylül ayı gibi. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık 11-12 milyar TL civarına çıkacak.

“RAKİPLERİMİZİN LİMİTİNİN TOPLAMI BİZİM RAKAMIMIZ KADAR DEĞİL”

Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda, harcama limiti diye ifade edilen şey yüzde 65'e tekabül ediyor. 11-12 milyar gibi. Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu, finansal yapısının ne olduğu konusunda büyük bir açıklama getiriyor. Bu açıklamayı ifade etmek zoruna hissettim kendimi çünkü bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Bu açıklanan 9 milyar, ilavesiyle 11-12 milyar TL futbol takımının maaş, vergi, bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir.

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Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok."