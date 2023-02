Galatasaray, Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:01

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:01

Galatasaray, akademiden yetişen Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı.

Yapılan açıklamada, genç oyuncunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

Genç futbolcu, imzasının ardından, "Başkanımıza, yönetime ve başta Okan Hoca'ya teşekkür ederim. Bize değer veriyorlar. Biz de bunu karşılamak istiyoruz. Çok mutluyum bu imzayı attığım için. Herkese tekrar hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Galatasaray'ın geleceği Metehanlarla kuruluyor. Hem Galatasaray için hem de Metehan için hayırlı olmasını diliyorum. Onun kariyerinde her zaman Galatasaray her zaman bir marka olarak bulunacak. Kariyerinin daha ileriye gitmesi için Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacak. Onlar Galatasaray'ın Aslanları. Dolayısıyla bizim bünyemizden yetişmiş olması, Galatasaray'da olması ayrıca bize gurur veriyor. Allah yolunu açık etsin. Kendisine başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.