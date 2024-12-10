Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:51

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.


Etiketler: #galatasaray #Metehan Baltacı #transfer
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