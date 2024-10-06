Galatasaray kalesinde kırmızı alarm!

Galatasaray bu sezonki savunmada sergilediği performansla kötü sinyaller veriyor. Sarı-kırmızılı ekip 12 maçta 20 gol yiyen ve kalesine yalnızca 1 maçta gole kapattı.

Galatasaray kalesinde kırmızı alarm!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:42

Bu sezon 12 resmi maça çıkan Galatasaray, kalesine sadece 1 müsabakada gole kapatabildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; su ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson ise yenilen gollerde yaptıkları bireysel hatalarla dikkat çekti.

'CİDDİYETİMİZ DÜŞÜKTÜ'

Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi.

O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.


Etiketler: #galatasaray #fernando muslera #abdülkerim bardakçı

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