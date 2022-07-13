Galatasaray Nef, Dylan Ennis'i kadrosuna kattı
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Kanada doğumlu oyun kurucu Dylan Ennis'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Nef, Kanadalı basketbolcu Dylan Ennis'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Gran Canaria'da oynayan 30 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Galatasaray Nef'in yeni transferi 2017'de NBA Yaz Ligi'nde forma şansı bulsa da NBA’e seçilemeyince kariyerini Sırbistan ve Adriyatik Ligi takımlarından MEGA Basket'te sürdürdü. 2017-2018 sezonunda Kızılyıldız forması giyen Ennis, bir sonraki sezon İspanya'nın Zaragoza takımına transfer oldu. 2018-19 sezonunu bir başka İspanyol ekibi MoraBanc Andorra'da geçiren Ennis, 2019-2020 sezonu başında Fransa’nın AS Monaco ekibinin kadrosunda yer aldı.
Ennis kısa süreli AS Monaco deneyiminin ardından 2019'un kasım ayında Zaragoza’ya döndü. Dylan Ennis son olarak Gran Canaria'da forma giydi.
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