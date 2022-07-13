Galatasaray Nef, Dylan Ennis'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Kanada doğumlu oyun kurucu Dylan Ennis'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:28
Galatasaray Nef, Dylan Ennis'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef, Kanadalı basketbolcu Dylan Ennis'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Gran Canaria'da oynayan 30 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Galatasaray Nef'in yeni transferi 2017'de NBA Yaz Ligi'nde forma şansı bulsa da NBA’e seçilemeyince kariyerini Sırbistan ve Adriyatik Ligi takımlarından MEGA Basket'te sürdürdü. 2017-2018 sezonunda Kızılyıldız forması giyen Ennis, bir sonraki sezon İspanya'nın Zaragoza takımına transfer oldu. 2018-19 sezonunu bir başka İspanyol ekibi MoraBanc Andorra'da geçiren Ennis, 2019-2020 sezonu başında Fransa’nın AS Monaco ekibinin kadrosunda yer aldı.

Ennis kısa süreli AS Monaco deneyiminin ardından 2019'un kasım ayında Zaragoza’ya döndü. Dylan Ennis son olarak Gran Canaria'da forma giydi.  


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