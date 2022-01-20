Galatasaray, Muslera'nın boşluğunu Steve Mandanda ile doldurmak istiyor
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kale bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yerini Fransız kaleci Steve Mandanda ile doldurmaya çalışacak.
Fatih Terim sonrasında görevi devralan Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Galatasaray'da öncelik kaleci transferi olacak.
Foot Mercato'nun verdiği habere göre Galatasaray, Marsilya'da forma giyen 36 yaşındaki Fransız kaleci Steve Mandanda ile ilgileniyor.
Haberde, Marsilya'nın Roma'dan Pau Lopez'i transfer etmesinden sonra yedek kaleci konumuna düşen Mandanda'nın takımdan ayrılmasının gündeme geldiği ifade edildi.
Öte yandan 36 yaşındaki file bekçisini Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de renklerine bağlamak istediği kaydedildi. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli eldiven, bu sezon 7 maçta forma şansı bulurken kalesinde 6 gol gördü.
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