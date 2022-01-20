Rizespor-Antalyaspor mücadelesi için statta inceleme yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin oynanacağı statta kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Karşılaşmanın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'na gelen maçın dördüncü hakemi Burak Pakkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri, incelemelerde bulundu.
Pakkan, TFF temsilcileri ve iki kulübün idarecileri stadyumda incelemelerin ardından eş güdüm toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda stadın saha zeminine zarar vermeden temizlenmesi ve mücadelenin saat 17.00'de kaldığı yerden (21 dakika 50 saniye) başlaması kararlaştırıldı.
Rize'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçtan 2 saat önce statta yapacağı incelemenin ardından son kararın ilan edileceği öğrenildi.
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