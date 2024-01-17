Galatasaray, Muslera'nın veliahtını buldu
Galatasaray'ın Atalanta forması giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi.
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Süper Lig ekibi Galatasaray, Muslera'nın veliahtını İtalya'da buldu.
İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre, sarı kırmızılı ekibin Muslera'dan sonra kaleyi emanet etmeyi düşündüğü isim Juan Musso.
Habere göre sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için kış Transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro.
Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraflar henüz yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.
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