Galatasaray Nef, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 21:54
Galatasaray Nef, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon takımda yer alan isimlerden Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Daron Russell, Dusan Ristic, Tyrus McGee ve Sedat Ali Karagülle'yle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kulüp, 6 isme geçtiğimiz sezon gösterdiği gayret ve emekler için teşekkür etti.???????


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