Galatasaray Nef'te Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 18:27
Galatasaray Nef'te Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'un sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.


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