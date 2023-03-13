Galatasaray Nef'te Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'un sözleşmesi feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız" ifadesi kullanıldı.
Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız.— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) March 13, 2023
Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz. ?? pic.twitter.com/y3WUbWOjeP
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