Son Dakika: Galatasaray Nef'te Zvezdan Mitrovic dönemi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:29

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:29

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray Nef'te yeni başantrenör belli oldu.

Zvezdan Mitrovic, sarı-kırmızılı takımın başına geçti.



Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı.

Zvezdan Mitrovic

Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.



Galatasaray Nef'ten yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, Galatasaray Nef Başantrenörlüğü görevi için Zvezdan Mitrovic ile 2022/23 ve 2023/24 yıllarını kapsayan anlaşmaya imza attı.



19 Şubat 1970 Karadağ doğumlu Mitrovic, ülkesinin takımı Buducnost'ta yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerinde ilk başantrenörlük deneyimini 2002/03 sezonundan Ukrayna'nın Khimki Yuzny takımı ile yaşadı. 5 yıllık Khimki Yuzny kariyerinin ardından sırasıyla toplamda 12 yıl sürecek Ukrayna kariyerinde sırasıyla Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol takımlarını çalıştırdı. Ukrayna Süper Ligi şampiyonluğu da yaşadığı 2009 yılında yılın koçu ödülüne layık görüldü. Ukrayna kariyerine 2012 yılında bir de Ukrayna kupası şampiyonluğu ekledi.



2014-15 yılında Fransa temsilcisi Monaco'yu bir alt ligde devralan Mitrovic, ilk senesinde şampiyon olarak takımı üst klasmana çıkardı. Monaco'da rekabetçi bir takım yarataran Zvezdan Mitrovic aynı zamanda Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. AS Monaco ile ProA Ligi'nde 2016, 2017, 2018 yıllarında olmak üzere 3 kez Fransa ProA Ligi Normal Sezon liderliği, 3 kez Fransa Leaders Cup şampiyonluğu yaşarken, 3 sezon üst üste yılın koçu seçildi. 2017 yılında takımı ile Basketball Champions League'de final four oynama başarısı gösterdi.



2018/19 sezonu başında Fransa'nın bir diğer önemli takımı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket'e transfer oldu. İki sezon üst üste çalıştırdığı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket ile EuroLeague sahnesinde yer alma şansı buldu. 2020 yılında Fransa Leaders Cup finaline yükseldi ve aynı sezon bir kez daha Fransa'da yılın koçu seçildi.



ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket macerasının ardından 2020/21 sezonunda yeniden AS Monaco ile anlaşan tecrübeli basketbol adamı 2021 EuroCup Finali'nde Unics Kazan'ı mağlup ederek EuroCup Şampiyonluğu yaşayarak takımı ile birlikte 2021/22 sezonunda bir kez daha EuroLeague'de boy gösterdi.



Zvezdan Mitrovic, Fransa kariyerine devam ederken aynı zamanda 2017- 2019 yılları arasında ülkesinin milli takımı Karadağ ile 2019 Dünya Kupası'nda mücadele etme başarısı gösterdi.



Yeni Başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz."