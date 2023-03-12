Galatasaray Nef, 7 maç sonra galip geldi! Galatasaray Nef: 71 - Darüşşafaka Lassa: 65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 mağlup ederek, 7 maç aranın ardından galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 yendi.
Müsabakayı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da yerinde takip etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı. Yeşil-siyahlılar, ilk sayısını 7. dakikada bulan Galatasaray Nef karşısında ilk periyodu 15 sayı farkla 19-4 üstün tamamladı.
İkinci periyoda ise Galatasaray Nef, 12-0'lık seriyle girdi. İlk 5 dakikada rakibinden sayı yemeyen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada farkı 3 sayıya kadar çekti: 16-19. Mooney'in dış atışıyla periyodun 6. dakikasında ilk isabetini bulan Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 32-27 önde gitti.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Nef, Russell ve Enis'in sayılarıyla 24. dakikada maçta ilk kez öne geçerken (37-36), son dakika içinde Starks ile isabet bulan misafir takım, final periyoduna 48-47 üstün girdi.
Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, 32. dakikada Can Korkmaz'ın üçlüğüyle skoru 54-49'a getirdi. Russell'ın isabetiyle toparlanan Galatasaray Nef, 38. dakikada Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle tekrar öne geçti: 64-63. Kalan bölümde Göksenin Köksal, Enis ve Russell ile etkili olan sarı-kırmızılılar, parkeden 71-65 galip ayrıldı.
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