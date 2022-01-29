Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu

29 Ocak 2022 Cumartesi, 15:48

Galatasaray Nef Basketbol Takımı ile Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 94-88 kaybeden Galatasaray Nef, zirve yarışında ağır bir yenilgi alırken Bahçeşehir Koleji ise ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Mücadelenin en skorer oyuncusu Galatasaray Nef’ten Romelu Delante Trimble olurken ABD’li oyun kurucu karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile noktaladı.

Sarı-kırmızılı takımda Bost 19, David Jeffrey Kravish 12, Sadık Emir Kabaca 13, Martin Akoon Purcell 11 sayı kaydetti.

Bahçeşehir Koleji’nde ise Jamer Desean Smith ve Samuel Thomas Dekker kaydettikleri 17’şer sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Bahçeşehir Koleji’nde Erkan Yılmaz 13, Richard Solomon III 16, Oğuz Savaş 10, Jamal Avery Jones ise 8 sayı kaydederek galibiyete katkı sağladı.