Galatasaray Basketbol'da Turgay Zeytingöz dönemi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni döneme girerken genel menajer olarak Turgay Zeyingöz ile anlaştı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri, Turgay Zeytingöz oldu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın genel menajerliğini yapacak Turgay Zeytingöz’e başarı dileğinde bulunuldu.
2011-2017 yıllarında Ümit Milli Basketbol Takımı'nda menajerlik yapan Zeytingöz, görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez de Avrupa üçüncülüğü yaşadı.
2010'da eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübünde göreve başlayan Turgay Zeytingöz, 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna birçok genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Turgay Zeytingöz, Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A takımda ise FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi finali ile Türkiye Kupası şampiyonluğu başarıları elde etti.
Video Haberler
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu