Galatasaray Nef Başanrenörü Andreas Pistiolis: 'Ulaşmak istediğimiz seviye bu'
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Nef'in başantrenörü Andreas Pistiolis, Legia Varşova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Son çeyrekte 23-8'lik üstünlük kurduk. Takım olarak ulaşmak istediğimiz seviye bu" dedi.
Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Legia Varşova galibiyetinin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Son çeyrekteki oynadıkları oyunun altını çizen Pistiolis, "Çok yönlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Hücumda elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz; ancak savunma takımımızın ana karakteri" dedi.
Yunan başantrenör, "İlk yarıda defansif olarak istediklerimizi yapamadık ve 46 sayı yememiz kabul edilebilir değildi. Son çeyrekte 23-8'lik üstünlük kurduk. Takım olarak ulaşmak istediğimiz seviye bu" konuştu.
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