Galatasaray'ı hayrete düşüren istatistik! Avrupa'nın en kötüsü

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 16:42
<p>Sezona Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni transferleri ile başlayan Galatasaray, sekiz haftada topladığı 17 puanla altıncı sırada yer alırken, ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Sezona Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni transferleri ile başlayan Galatasaray, sekiz haftada topladığı 17 puanla altıncı sırada yer alırken, ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti.

<p><strong>Milliyet</strong>'in haberine göre Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi göz önüne alındığında, girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takım ikinci takım konumunda.</p>

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi göz önüne alındığında, girdiği pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takım ikinci takım konumunda.

<p>Bu alanda Galatasaray'dan daha kötü durumda olan tek takım Premier Lig ekibi Wolves.<br data-mce-bogus="1"></p>

Bu alanda Galatasaray'dan daha kötü durumda olan tek takım Premier Lig ekibi Wolves.

<p>82 kez pozisyona giren Fenerbahçe'nin ardından 74 kez pozisyona giren sarı-kırmızılılar bunların sadece dokuzunda başarı sağladı.<br data-mce-bogus="1"></p>

82 kez pozisyona giren Fenerbahçe'nin ardından 74 kez pozisyona giren sarı-kırmızılılar bunların sadece dokuzunda başarı sağladı.

<p>Ligde dokuz kez gol sevinci yaşayan Galatasaray'ın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı %12,16. Bu oran Süper Lig takımları arasındaki en düşük oran.<br></p>

Ligde dokuz kez gol sevinci yaşayan Galatasaray'ın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı %12,16. Bu oran Süper Lig takımları arasındaki en düşük oran.

<p>Sivasspor yüzde 16, Hatayspor yüzde 14 ve Ümraniyespor yüzde 13'lük oran yakalarken, Galatasaray en alt sırada yer alıyor.</p><p><br></p>

Sivasspor yüzde 16, Hatayspor yüzde 14 ve Ümraniyespor yüzde 13'lük oran yakalarken, Galatasaray en alt sırada yer alıyor.


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