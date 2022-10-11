Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, kendi evinde konuk ettiği Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.
FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 yaptı. Legia Varşova ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)
Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Göksenin Köksal 6, Angola 2, Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Ennis 11, Sadık Emir Kabaca 10, Morgan 4, Muhaymin Mustafa, Yunus Sonsırma 3
Legia Varşova: Berzins 21, Groselle 4, Marble 6, McCallum 17, Kulka 15, Wyka 6, Kaminski 2, Koszarek
1. Periyot: 22-20
Devre: 39-46
3. Periyot: 63-63
Video Haberler
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- Zehir zemberek sözler...
- 'Topaç dönmeye bir başladı mı...'