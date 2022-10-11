Bernard Mensah: 'Galatasaray maçını kazanırsak...'
Kayserispor'un futbolcusu Bernard Mensah, 15 Ekim Cumartesi günü kendi sahalarında ağırlayacakları Galatasaray karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mensah, "Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray'a karşı önemli bir maç olacak" dedi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kuvvet ve pas çalışması yaptı.
Antrenman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, "Taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray'a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynayıp, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
CARDOSO: "GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BÜYÜK BİR RAKİP"
Kayserispor'un kanat oyuncusu Miguel Cardoso ise "Trabzonspor maçını küçük detaylarla kaybettik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray çok önemli büyük bir rakip. Gerekli mücadeleyi gösterim 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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