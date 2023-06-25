Galatasaray Nef, Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı​​​​​​​, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:27
Galatasaray Nef, Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Nef, Anadolu Efes'ten ayrılan Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Buğrahan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uzun yıllardır Anadolu Efes forması ile izlediğimiz ve bu süre boyunca takımı ile 2 THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan, kariyeri boyunca 31 kez A Milli olmak üzere toplamda 111 kez milli formayı giyen ve çocukluk yıllarından itibaren Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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