Galatasaray Nef Daron Russell'ı renklerine bağladı
Türkiye Basketbol Ligi ekibi Galatasaray Nef, 24 yaşındaki ABD'li basketbolcu Daron Russell'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Nef, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile opsiyonlu olarak 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
6 Mayıs 1998'de Philadelphia'da doğan Russell, University of Rhode Island ve University of Maryland'daki kolej yıllarının ardından profesyonel kariyerine Karadağ'ın Mornar takımıyla adım attı.
Daron Russell
BİR MAÇTA EN ÇOK SKOR ÜRETEN OYUNCU
Bu sezon liginde 15 maça çıkan oyuncu 26.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 7.3 asist ortalamalarıyla dikkat çekici bir grafik çizdi.
Adriyatik Ligi'nin en iyi ikinci skoreri pozisyonunda olan Russell, Mornar ile Zadar arasında oynanan maçta 35 dakika parkede kalarak 47 sayıyla sezonda bir maçta en çok skor üreten oyuncu oldu.
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