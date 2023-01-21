Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Bazı kulüpler üstüne alınmış'

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:49

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) sarı-kırmızılı kulübe verdiği tribün kapatma cezasına tepkisini yineledi.

Başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Dün yaptığım açıklamada PFDK'nın vermiş olduğu haksız kararları söyledim. Sadece Galatasaray'a yapılan haksızlıklar değil Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşların birçoğunun PFDK ile ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyor. Galatasaray'a yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği, bunların bir son bulması gerektiğini söyledik. Orada yapmış olduğumuz açıklama, genelde PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."

"Yakışmayacak, seviyesi tartışılacak, Sportif AŞ Başkanvekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizlikliklere ihtiyacımız yok. Yaptığımız açıklamalarla, duruşumuzla herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için bu açıklamayı zaruri gördük."

Dursun Özbek

"YEL, KAYADAN TOZ ALIR"



"Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarda söyledik. Bunun için biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. İlgili kulübe gereken cevabı sahada verdik."

"Bugün yine taraftarımızla beraber sahadayız. Onlara da PFK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. Gereken cevap yine sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı, herkesin korkulu rüyası. Bugün gereken cevabı yine ilgililere vereceğiz. Yel kayadan toz alır. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız. Biz Türk futbolunun en önemli kurumuyuz."

"GALATASARAY'IN DURUŞU BÖYLE BİR DURUŞ DEĞİL"



"Her zaman söylediğim gibi, artık masada ve sahada adaletin gelmesi lazım. Üsluba dikkat etmemiz lazım. Sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım."

"Kulüpler Birliği'ndeki üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Bana ve ona yapılan hitabet tarzını gördünüz. Biz bu seviyeye inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu, böyle bir duruş değil. Başkaları, sadece kendileri için adalet isteyebilir. Biz herkes için adalet istiyoruz. Her zaman adaleti isteyen bir takım olacağız."

"RAKİPLERİN KORKULU RÜYASIYIZ"



"İyi bir takımız. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Galatasaray, kendi misyonuna yakışır şekilde mücadelesini verecek. Bu durum söylemlerle değişemez. Galatasaray, Türk sporunun en önemli kuruluşudur. Ne söylersen söyle, bu değişmez. Yel ancak kayadan toz alır."

"Galatasaray ile taraftarı bütünleşince başarı kaçınılmaz. En büyük doluluk Galatasaray'da. Her maçı 45-50 bin kişi izliyor. Verilen cezaya rağmen, bugün yine en aşağı 50 bin kişiye oynayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Galatasaray, rakiplerinin korkulu rüyası!"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği ceza için konuşurken, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde konuştu. Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi internet sitesinden cevap verdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz" demişti.