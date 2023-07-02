Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ikinci transferini yapıyor

Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ın ardından Fenerbahçe Beko'dan Samet Geyik ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 20:34
Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ikinci transferini yapıyor
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Galatasaray Nef, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

SAMET GEYİK İLE ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Beko forması giyen Samet Geyik ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki basketbolcunun, Galatasaray'a 2 yıllık imza atması bekleniyor.

Samet Geyik

İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Galatasaray, bu sezon daha önce de Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'ı kadrosuna katmıştı. Samet Geyik transferinin de resmileşmesi durumunda Galatasaray, ezeli rakibinden ikinci transferini yapmış olacak.

Samet Geyik, geride kalan sezonda 33 maçta süre buldu ve 3.3 sayı, 2.3 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı.


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