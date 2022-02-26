Galatasaray Nef, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı transfer etti
Erkek Basketbol Takımı Galatasaray Nef, 1995 doğumlu Sırp oyun kurucu Vasilije Pušica ile anlaştı.
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya ekibi Prienai CBet’de forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Vasilije Pusica’ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Basketbola ülkesinin önemli takımlarından Partizan altyapısında başlayan ve tüm altyapı yaş gruplarında Sırbistan Milli Takımı formasını giyen Vasilije, lise ve üniversite eğitimine Amerika’da devam etti. İki farklı kolej takımı ile NCAA’de oynama şansı bulan Vasilije Pušica, kolej kariyerinin son yılında Northeastern ile çıktığı 27 maçta 17.4 sayı, 3.8 ribaunt, 4.1 asist, 1.5 top çalma ortalamaları ile oynadı.
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında ülkesine dönerek yetiştiği kulüp Partizan ile 12 maça çıktı ve Sırbistan Ligi finalinde oynama başarısı gösterdi.
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