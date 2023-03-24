Galatasaray, Nef Stadyumu’nda oynadığı maçlardaki taraftar sayılarını açıkladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı 12 haftada en yüksek seyirci sayısına ve ortalamasına ulaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:56
Galatasaray, Nef Stadyumu’nda oynadığı maçlardaki taraftar sayılarını açıkladı
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Galatasaray’da bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gelerek takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlarının maçlara gösterdiği ilgi rakamlarda da kendini belli etti. Galatasaray’ın bu sezon evinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığı karşılaşmanın 5 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş derbisi olduğunu ifade edilirken, müsabakayı toplam 50 bin 280 seyirci izledi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray’ın 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de Nef Stadyumu’nda oynadığı maçlar ve taraftar sayıları şöyle:

1 - Galatasaray - Beşiktaş: 50 bin 280

2 - Galatasaray - Trabzonspor: 48 bin 715

3 - Galatasaray - Antalyaspor: 47 bin 063

4 - Galatasaray - Konyaspor: 47 bin 055

5- Galatasaray - Kasımpaşa: 45 bin 958

6 - Galatasaray - Giresunspor: 45 bin 526

7 - Galatasaray - Alanyaspor: 44 bin 700

8 - Galatasaray - Gaziantepspor: 44 bin 100

9 - Galatasaray - Ümraniyespor: 43 bin 896

10 - Galatasaray - Hatayspor: 43 bin 241

11 - Galatasaray - Ankaragücü: 42 bin 223

12 - Galatasaray - İstanbulspor: 41 bin 021


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