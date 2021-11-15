Trabzonspor'da milli takım yoğunluğu! 12 futbolcu...

Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider bitiren Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:23
Trabzonspor'da milli takım yoğunluğu! 12 futbolcu...
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Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider olarak kapatan bordo-mavililerde, 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli, Muhammet Taha Tepe ve Ahmet Can Kaplan ise Ümit Milli Takımda yer alıyor.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımları'ndan çağrı aldı.


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