Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray EKMAS, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında kendi evinde PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray EKMAS, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında kendi sahasında Yunan PAOK ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Grupta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ve Portekiz temsilcisi Benfica da yer alıyor.
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