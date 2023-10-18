Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray EKMAS, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında kendi evinde PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:28
Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray EKMAS, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında kendi sahasında Yunan PAOK ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Grupta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ve Portekiz temsilcisi Benfica da yer alıyor.


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