Galatasaraylı yöneticiden dikkat çeken kıyas: 'Icardi, Lautaro'dan iyi'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:33

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Ergün yaptığı röportajda Mauro Icardi'den başlayarak, birçok antrenör ve oyuncudan bahsetti.

'ICARDI, LAUTARO'DAN İYİ'

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Cenk Ergün, sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldız hakkında, "Türkiye'de insanların en favori oyuncusu Mauro Icardi. Bana göre bir fenomen. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Golü görmüyor, hissediyor. Sadece safkan forvetler bu özelliğie sahiptir. İtalya'da hepiniz Icardi'den daha düşük bir gol ortalamasına sahip Lautaro için çıldırıyorsunuz. Icardi'nin oynadığı Inter, daha düşük seviyede bir kadroya sahipti üstelik. Bu yüzden herkese Icardi'nin en iyisi olduğunu söylüyorum. Saha dışındaki tavırları da çok iyi. Güzel bir ailesi olan iyi bir çocuk. İzinli olduğu günlerin tamamını ailesiyle geçiriyor. Birlikte İstanbul'u geziyorlar. Wanda da fırsat buldukça İstanbul'da camileri geziyor" dedi.

'ROMA'DAN SONRA KENDİSİNİ AFFETİRMEK İSTEDİ'

Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için konuşan Ergün, "Daha önce Zaniolo yaşında olup da spor salonunda bu kadar çok zaman geçiren bir futbolcu hiç görmemiştim. Genellikle yaş aldıkça ağırlıklara daha çok, koşulara daha az zaman ayırırsınız. Zaniolo ise tam tersini yaptı. Bize geldiğinde çok iyi antrenman yaptı. Roma'dan sonra kendini affettirmek istedi. Belki bize geri dönecek ama bana Premier Lig'de oynamayı daha çok istediği izlenimini verdi" ifadelerini kullandı.

'FARKLI VİZYONLARIMIZ VARDI'

Cenk Ergün, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve sarı-kırmızılı ekipte Türkiye Kupası kazanma başarısı gösteren teknik direktör Roberto Mancini hakkında, "Bir limuzin şoförü! İyi bir teknik direktör ama her şeyi hemen hazır bulmak istiyor. Bizimle kupa kazandı ama farklı vizyonlarımız vardı. Gerçekten paraya bu kadar bağlı mı? Tercihleri onun adına konuşuyor. Ancak, bizde 6 ay kalsa bile ayrılırken herhangi bir tazminat istemedi" dedi.

'MÜTEVAZI BİR SÜPERSTAR'

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a katılan ve şampiyonlukta önemli payı olan Dries Mertens'in çok iyi bir profesyonel olduğundan bahseden Ergün, "Mütevazı bir süperstar. Napoli taraftarları, onu tekrar geri istiyor. Napoli için bir tür ikon. Sahada tamamen teknik direktörün emrinde. 36 yaşında ve Napoli formasıyla Maradona'nın rekorlarını kırdı. Buna rağmen hala kanatta oynamayı ve savunmaya destek vermeyi kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM YAPTI'

2014-2015 sezonunda kısa bir süre sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli hakkında konuşan Cenk Ergün, "Tanıdığım en büyük taktisyen. İkinci yarıda rakiplerin yaptığı tüm planları bir kağıda çizdi. Her türlü taktiği hemen okuyabiliyordu. Türk futbolunda fiziksel hazırlık konusunda devrim yapan kişidir" dedi.