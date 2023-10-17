Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu etkisi!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:31

Güncelleme: 17.10.2023 - 19:26

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, her geçen sezon kendini geliştirmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İlk yılında 29 karşılaşmada sahaya çıkan Kerem, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY'IN YILDIZI

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiği son üç sezonda ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Galatasaray, 2021 - 2022 sezonundan bu yana 110 resmi maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, bu süreçte 106 kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.

24 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda yalnızca 4 maç kaçırdı.Kerem bu performansı sonrası, takımda ikinci kaptanlık görevine getirildi. Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayla 28 gol, 34 asistlik skor katkısı sağladı.