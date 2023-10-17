Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu etkisi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekipteki istikrarlı ve başarılı görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, her geçen sezon kendini geliştirmeye devam ediyor.
Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İlk yılında 29 karşılaşmada sahaya çıkan Kerem, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.
GALATASARAY'IN YILDIZI
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiği son üç sezonda ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Galatasaray, 2021 - 2022 sezonundan bu yana 110 resmi maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, bu süreçte 106 kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda yalnızca 4 maç kaçırdı.Kerem bu performansı sonrası, takımda ikinci kaptanlık görevine getirildi. Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayla 28 gol, 34 asistlik skor katkısı sağladı.
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